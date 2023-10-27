Бил ногами по голове. Подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Шымкенте

42- летнего подозреваемого в убийстве мужчины задержали в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что полицейские зарегистрировали дело в Едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 106 Уголовного кодексаРК "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Подозреваемого уже задержали и взяли под стражу. Им оказался 42-летний житель Шымкента. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится досудебное расследование.

Установлено, что между двумя мужчинами произошёл конфликт.

Напомним, прямо посреди улицы около 17:00 забили до смерти 54-летнего жителя Шымкента. Неизвестный бил мужчину ногами по голове.