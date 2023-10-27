  • 28 Октября, 01:00
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Бил ногами по голове. Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте

Вчера, 08:14
АВТОР
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скрин видео Вчера, 08:14
Вчера, 08:14
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Фото: скрин видео

Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что на 54-летнего жителя Шымкента напали прямо на улице около 17:00. Мужчину били ногами по голове.

На место происшествия прибыла скорая помощь, но к этому моменту пострадавший уже скончался.

В настоящий момент полиция ищет подозреваемого в убийстве.

 
 
 
 
 
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Публикация от ОТЫРАР Новости Шымкент (@otyrarkz)

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