Бил ногами по голове. Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте
Вчера, 08:14
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Вчера, 08:14Вчера, 08:14
1233Фото: скрин видео
Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.
Сообщается, что на 54-летнего жителя Шымкента напали прямо на улице около 17:00. Мужчину били ногами по голове.
На место происшествия прибыла скорая помощь, но к этому моменту пострадавший уже скончался.
В настоящий момент полиция ищет подозреваемого в убийстве.
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