Бил ногами по голове. Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте

Мужчину до смерти избили на улице в Шымкенте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на OTYRAR.

Сообщается, что на 54-летнего жителя Шымкента напали прямо на улице около 17:00. Мужчину били ногами по голове.

На место происшествия прибыла скорая помощь, но к этому моменту пострадавший уже скончался.

В настоящий момент полиция ищет подозреваемого в убийстве.