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Сегодня, 03:24
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Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау
Несчастный случай произошёл на железнодорожном перегоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий.
В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).
Другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.
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