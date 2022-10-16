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lada.kz Сегодня, 03:24
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Фото: lada.kz

Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау

Несчастный случай произошёл на железнодорожном перегоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.

 

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#смерть #Мангистау
Сегодня, 03:24
135
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