Бетонная опора придавила рабочего в Мангистау

Фото: lada.kz

Несчастный случай произошёл на железнодорожном перегоне, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По информации департамента полиции на транспорте, 14 октября на перегоне "РЗД-14-РЗД-15" Мангистауской области при проведении кабельных работ погиб рабочий.

В настоящее время по данному факту проводится расследование по статье 156 УК РК (Нарушение правил охраны труда).

Другая информация в соответствии со статьёй 201 УПК РК не подлежит разглашению в интересах следствия.