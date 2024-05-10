Бесплатно стерилизовать домашних животных можно в Алматы

Где в Алматы бесплатно стерилизуют кошек и собак, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

В рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы" начинается проект с охватом порядка 9 тысяч собак и кошек. Действовать он будет до конца года.