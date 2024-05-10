Бесплатно стерилизовать домашних животных можно в Алматы
Сегодня, 16:34
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Сегодня, 16:34Сегодня, 16:34
209Фото: Виктор Федюнин
Где в Алматы бесплатно стерилизуют кошек и собак, сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
В рамках "Программы гуманного регулирования численности бродячих животных в Алматы на 2021-2024 годы" начинается проект с охватом порядка 9 тысяч собак и кошек. Действовать он будет до конца года.
"Возрастное ограничение на стерилизацию собак и кошек - от 7 месяцев до 9 лет, на кастрацию кобелей и котов - от 6 месяцев до 9 лет. Услуга включает предварительный осмотр, премедикацию, операцию, наблюдение в стационаре и послеоперационный мониторинг. Для участия требуется наличие ветеринарного паспорта и микрочипа. В случае их отсутствия, их можно приобрести в клинике за дополнительную плату", - сообщили в акимате.
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