Бектенов поручил оказывать всемерную поддержку отечественным предприятиям

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства по развитию экспортоориентированной промышленности и технологической модернизации предприятий Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.

Глава правительства посетил крупнейшие предприятия региона KSP Steel, "Алюминий Казахстана", "Казахстанский электролизный завод", Аксуский завод ферросплавов и Аксускую электростанцию. Данные капитаны бизнеса вносят существенный вклад в региональную экономику.

Бектенов побывал в производственных цехах завода KSP Steel, который выпускает бесшовные стальные трубы для нефтегазовой отрасли, арматуру и другие сопутствующие изделия. Премьер-министр ознакомился с особенностями технологического процесса и образцами готовой продукции.

Предприятие является вторым по значимости в сталеплавильном секторе, где занято свыше 4,5 тысячи человек. Одним из ключевых проблемных вопросов является выход завода на полную производственную мощность.

Премьер-министр отметил, что правительство концентрирует усилия на создании необходимых условий для полной загрузки отечественных производителей. В свою очередь, компании следует рассмотреть возможности проведения модернизации с вложением необходимых инвестиций и заключения прямых оффтейк-контрактов с потребителями.

Глава правительства также ознакомился с деятельностью одного из ведущих мировых производителей глинозёма АО "Алюминий Казахстана". На заводе трудится более 30 династий металлургов. Предприятие управляет тепловой электростанцией, обеспечивающей теплом 40 процентов жителей Павлодара.

По словам Олжаса Бектенова, действующий алюминиевый кластер имеет большое значение не только для региона, но и всей республики.

"Необходимо повышать планку производственного передела и продолжать работу по технической модернизации предприятия с учётом экологических требований", - указал премьер-министр.

Далее он ознакомился с деятельностью флагмана отечественной металлургии – АО "Казахстанский электролизный завод". Он входит в 10-ку лучших заводов мира по производству первичного алюминия высокой марки.

Олжас Бектенов подчеркнул, что выпуск отечественной продукции с более высокой добавленной стоимостью имеет большие перспективы, поэтому необходимо увеличивать степень переработки именно внутри страны.

В рамках рабочей поездки премьер-министр также посетил Аксуский завод ферросплавов, который является одним из крупнейших мировых производителей данной продукции, и ознакомился с ходом масштабной модернизации энергоблоков Аксуской электростанции.

На заводе ферросплавов реализуется проект реновации одного из цехов, предусматривающий поэтапный ремонт печей. В результате ожидается снижение расхода электроэнергии до 25 процентов и увеличение производительности до 35 процентов.

На Аксуской электростанции ведётся поэтапная модернизация энергоблоков. Напомним, главой государства поставлена задача по ускорению модернизации коммунально-энергетического сектора страны. В этой связи планируется ввести более 700 мегаватт дополнительной генерации.

По итогам объезда промышленных объектов Олжас Бектенов обозначил важность усиления работы по дальнейшей переработке сырья, а также поручил оказывать всемерную поддержку отечественным предприятиям для обеспечения динамичной индустриализации экономики.