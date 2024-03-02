Батут загорелся в торговом доме в Аксу
Сегодня, 10:41
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Сегодня, 10:41Сегодня, 10:41
106Фото: sportishka.com
Пожарные ликвидировали задымление в торговом доме "Камея" в Аксу Павлодарской области, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в МЧС РК, причиной стал загоревшийся батут.
"В ДЧС Павлодарской области поступило сообщение о горении батута на втором этаже в торговом доме по улице Маметовой, 11. Незамедлительно прибыли сотрудники ДЧС в составе 10 человек и 2 единицы техники. Пожарные установили, что со второго этажа идёт дым. В торговом доме не было людей", — говорится в сообщении.
В 9:12 пожар был полностью ликвидирован. Его причина устанавливается.