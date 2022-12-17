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скриншот видео Сегодня, 01:22
51
Сегодня, 01:22
51
Фото: скриншот видео

Башню Бурдж-Халифа украсил флаг Казахстана

Флаг РК украсил самый высокий небоскреб Дубая в честь Дня Независимости Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.

Видео небоскреба в ОАЭ, переливающегося небесно-голубым цветом опубликовано в соцсетях.

"Зажигаем огни Бурдж-Халифа в честь Дня Независимости Казахстана. Желаем им процветания и мира", - говорится в описании к видео на официальной странице Бурдж-Халифа в Instagram.
 
 
 
 
 
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Публикация от Burj Khalifa by Emaar (@burjkhalifa)

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#флаг #небоскрёб #Независимость
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:22
51
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