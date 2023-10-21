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"Барыс" победил фаворита и прервал неудачную серию в КХЛ

Сегодня, 08:42
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пресс-служба ХК "Барыс" Сегодня, 08:42
Сегодня, 08:42
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Фото: пресс-служба ХК "Барыс"

В матче Континентальной хоккейной лиги астанинский "Барыс" на выезде сыграл с ХК "Сочи", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Перед стартом поединка казахстанский клуб был на 11-й позиции Восточной конференции, а российский на шестой Западной.

Галым Мамбеталиев выставил следующий состав: Шутов (Паскуале) — Скленичка-Ножье, Барбер-ЛаБейт-Оберг; Нургалиев-Бекетаев, Муратов-Шестаков-Савицкий; Полохов-Шалапов, Мусоров-Червени-Логвин; Никитин-Гайтамиров, Кайыржан-Борисевич-Рахманов. 

Первый период остался полностью за гостями благодаря шайбам Кирилла Савицкого и Райли Барбера. Во второй части игры хозяева сократили разрыв, но почти сразу его вернул Понтус Оберг, после чего свое слово сказал экс-игрок астанчан Джесси Грэм. В заключительной двадцатиминутке сперва отличился Батырлан Муратов, а затем дубль оформил Оберг. 5:3 — казахстанский клуб прервал серию из трёх поражений к ряду.

22 октября "Барыс" в гостях встретится с китайским "Куньлунь Ред Стар".

Напомним, не так давно в "Барысе" сменился главный тренер. Теперь команду тренирует казахстанский специалист Галым Мамбеталиев. Ранее в интервью корреспонденту BaigeNews.kz эксперт рассказал, почему "Барыс" неудачно проводит сезон в КХЛ.

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