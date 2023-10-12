Уход Скабелки и возвращение Мамбеталиева. Почему "Барыс" неудачно проводит сезон в КХЛ

В ХК "Барыс" сменился главный тренер. Теперь команду будет тренировать казахстанский специалист Галым Мамбеталиев. Подробнее об в этом в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Дважды в одну реку не войдёшь: триумфального возращения Скабелки в "Барыс" не получилось

Решение руководства "Барыса" о том, что главный тренер Андрей Скабелка будет отправлен в отставку не удивило казахстанских болельщиков. Сначала сезона стало ясно, что у команды есть проблемы в игре. Доказательства этому - проигрыши клуба, что привело к тому, что столичный клуб оказался внизу Восточной конференции КХЛ.

Фото: ХК "Барыс"

В середине сентябре, после нескольких побед на домашней арене, казалось, что у команды еще есть шансы поправить ситуацию, однако дальше результаты были неутешительными.

После провального выезда Минск-Москва-Балашиха руководство решило отправить белорусского специалиста Андрея Скабелку в отставку. Три поражения подряд с общим счётом 2:9 и всего одно набранное очко - такой результат был этой выездной серии.

Андрей Скабелка уже возглавлял "Барыс" три года назад. И при нём команда добивалась лучших результатов. В сезоне 2019-2020 года клуб пробивался во второй раунд плей-офф и имел высокие шансы на исторический выход в полуфинал Кубка Гагарина. Но из-за пандемии коронавируса сезон тогда был досрочно завершен.

Таким образом, триумфального возвращения в "Барыс" у Андрея Скабелки не получилось. Теперь команду возглавляет Галым Мамбеталиев. На данный момент он исполняет обязанности главного тренера.

Фото: ХК "Барыс"

"Он хорошо знает казахстанских игроков"- эксперт о Галыме Мамбеталиеве

Спортивный комментатор Евгений Акманов работал пресс-секретарем "Барыса" три с половиной года. Он хорошо знаком с работой клуба изнутри.

По его мнению, в неудачном старте команде несколько причин.

"Произошло обновление команды, в составе много новых лиц. Пришла какая-то часть молодых ребят, которых подняли из младших команд. Плюс в какой-то момент было много травмированных: Кирилл Савицкий, Роман Старченко, Алекс Грант. Это основные ключевые игроки. Адиль Бекетаев после операции только начал играть. Когда в команде пять-шесть людей с травмой – это сказывается на результатах", - считает Евгений Акманов.

Он также подчёркивает, что смена тренера по ходу сезона – это сложный процесс. Команде приходится заново перестраиваться.

"Команда проходит предсезонку с одним тренером, адаптируется по его систему, требования. Затем приходит новый специалист, что должно занять какое-то время, чтобы привыкнуть к новым установкам, порядку. Смена тренера -это всегда радикальное решение. Сейчас два матча команда сыграла здорово, взяла максимум очков, посмотрим, что будет дальше", - делится мнением спортивный комментатор.

По мнению Евгения Акманова, триумфального возращения Скабелки не получилось по нескольким причинам. Раньше у команды были другие возможности, что повлияло на результаты.

"Я бы сказал, что в первый его приход у клуба был больше бюджет. Тогда была возможность приглашать игроков, соответственно, и выше уровня. Плюс геополитическая обстановка наложила свои какие-то нюансы. То есть, ты не можешь приглашать игроков, которых хотел бы", - говорит Евгений Акманов.

Он подчёркивает, что Галым Мамбеталиев хорошо знает казахстанских игроков, так как работал во внутреннем чемпионате, системе "Барыса".

"Я работал с ним в 2018 году, когда клуб не попал в плей-офф. Он хорошо знает казахстанских игроков, их возможности. Он работал с ними по другим командам. Галым Мамбеталиев находился в системе клуба, следил за тем, кто как играет, поэтому его приход должен помочь обрести какую-то дополнительную уверенность игрокам", - считает комментатор.

Фото: ХК "Барыс"

Эксперт выделил несколько игроков.

"В первую очередь, отметил бы чешского защитника Давида Скленичка. Это очень хорошее, сильное подписание. Даже сами игроки внутри клуба говорят о том, что он прекрасный игрок. Американский новичок Райли Барбер- лучший бомбардир, у него отличный бросок. Казахстанец Роман Старченко провел один год в Москве и вернулся. Молодые ребята довольны его присутствием потому что, когда ты работаешь с таким игроком, как Роман Старченко, ты становишься лучше каждый день", - комментирует Евгений Акманов.

В этом сезоне также проявляет себя и казахстанские игроки, считает эксперт.

"Также из молодых игроков отметил бы наших хоккеистов Всеволода Логвина и Тамирлана Гайтамирова. Набирает форму, как я уже сказал, Адиль Бекетаев. У Ансара Шаймерденова и Аркадия Шестакова показатели на точке вбрасывания находится на элитном уровне".

В "Барысе" всегда играли опытные легионеры. Для многих из них казахстанский клуб был первым в КХЛ. Некоторые хорошо проявив себя, переходили в российские команды.

В этом сезоне также есть сильные иностранные хоккеисты, считает Евгений Акманов.