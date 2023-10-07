Андрей Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Белорусский специалист возглавлял "Барыс" с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне 2022-23.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

На данный момент у "Барыса" сейчас пять поражений подряд и предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.