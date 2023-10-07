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Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса"

Сегодня, 15:08
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ХК "Барыс" Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: ХК "Барыс"

Андрей Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.

Белорусский специалист возглавлял "Барыс" с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне 2022-23.

Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.

На данный момент у "Барыса" сейчас пять поражений подряд и предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.

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