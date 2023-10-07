Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса"
Сегодня, 15:08
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Сегодня, 15:08Сегодня, 15:08
146Фото: ХК "Барыс"
Андрей Скабелка покинул пост главного тренера "Барыса", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба.
Белорусский специалист возглавлял "Барыс" с 2018 по 2020 годы, когда команда дважды выходила во второй раунд плей-офф Кубка Гагарина, а также в сезоне 2022-23.
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Галым Мамбеталиев, работающий в системе клуба с 2009 года.
На данный момент у "Барыса" сейчас пять поражений подряд и предпоследнее место в Восточной конференции КХЛ.
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