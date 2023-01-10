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  • Банкротство физлиц: в Казахстане активизировались мошенники
pixabay.com Вчера, 18:37
435
Вчера, 18:37
435
Фото: pixabay.com

Банкротство физлиц: в Казахстане активизировались мошенники

В соцсетях участились публикации об оказании платных услуг по банкротству физических лиц. Сотрудники Комитета государственных доходов обратились к казахстанцам с предостережением, передаёт BaigeNews.kz

В ведомстве сообщили, что внесудебное банкротство, то есть по долгам не более 5,5 миллиона тенге - абсолютно бесплатная процедура. 

Начиная с марта 2023 года эту услугу можно будет получить через сайт E-gov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.

За более подробной информацией о банкротстве гражданам необходимо обратиться по номеру 1414, добавочный номер 3 Единого единого контакт-центра, либо через ​ SalyqBot в Telegram-е.

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#банкротство
BaigeNews.kz
Вчера, 18:37
435
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