Банкротство физлиц: в Казахстане активизировались мошенники

Фото: pixabay.com

В соцсетях участились публикации об оказании платных услуг по банкротству физических лиц. Сотрудники Комитета государственных доходов обратились к казахстанцам с предостережением, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве сообщили, что внесудебное банкротство, то есть по долгам не более 5,5 миллиона тенге - абсолютно бесплатная процедура.

Начиная с марта 2023 года эту услугу можно будет получить через сайт E-gov и мобильное приложение e-Salyq Аzamat.

За более подробной информацией о банкротстве гражданам необходимо обратиться по номеру 1414, добавочный номер 3 Единого единого контакт-центра, либо через ​ SalyqBot в Telegram-е.