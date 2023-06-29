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  • Бани заливают грязной водой пастбища в Туркестанской области
pixabay.com Сегодня, 04:08
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Сегодня, 04:08
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Фото: pixabay.com

Бани заливают грязной водой пастбища в Туркестанской области

Жители Туркестанской области опасаются вспышки инфекционных заболеваний. В разное время на горячих источниках близ Туркестана бизнесмены построили около десяти бань. А вот очистных сооружений не предусмотрели. И теперь грязная вода практически безостановочно течет в степь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Местные жалуются: в заведениях нет ни септиков, ни фильтров. Реки нечистот сливают прямо на поля, где пасется домашний скот. Поэтому люди боятся распространения инфекций. Жители говорят, они неоднократно просили предпринимателей установить очистители. Но их будто не слышат. А по словам специалистов, ни у одной бани вообще нет документов на использование воды из термальных источников. Эксперты тоже предупреждают: антисанитария на пастбищах может привести к экологической катастрофе. 

"Когда мыльную воду сливают на землю, она уничтожает плодородие почвы, потому что не проходит очистку. Это во-первых. А во-вторых, у корней растений появляется недостаток кислорода. Если такое будет продолжаться, земля здесь станет бесплодной и превратится в пустырь", - сказал руководитель лабораторно-аналитического отдела департамента экологии Туркестанской области Абибулла Конырбаев. 

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Сегодня, 04:08
225
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