Бани заливают грязной водой пастбища в Туркестанской области

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Жители Туркестанской области опасаются вспышки инфекционных заболеваний. В разное время на горячих источниках близ Туркестана бизнесмены построили около десяти бань. А вот очистных сооружений не предусмотрели. И теперь грязная вода практически безостановочно течет в степь, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Местные жалуются: в заведениях нет ни септиков, ни фильтров. Реки нечистот сливают прямо на поля, где пасется домашний скот. Поэтому люди боятся распространения инфекций. Жители говорят, они неоднократно просили предпринимателей установить очистители. Но их будто не слышат. А по словам специалистов, ни у одной бани вообще нет документов на использование воды из термальных источников. Эксперты тоже предупреждают: антисанитария на пастбищах может привести к экологической катастрофе.