Бакытжан Сагинтаев избран главой коллегии Евразийской экономической комиссии

Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии избран Бакытжан Сагинтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.