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Бакытжан Сагинтаев избран главой коллегии Евразийской экономической комиссии

Сегодня, 09:23
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forbes.kz Сегодня, 09:23
Сегодня, 09:23
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Фото: forbes.kz

Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии избран Бакытжан Сагинтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.

Глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.

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