Бакытжан Сагинтаев избран главой коллегии Евразийской экономической комиссии
Сегодня, 09:23
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:23Сегодня, 09:23
194Фото: forbes.kz
Председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии избран Бакытжан Сагинтаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Лидеры стран ЕАЭС избрали председателем Коллегии Евразийской экономической комиссии представителя Казахстана Бакытжана Сагинтаева", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев по приглашению Владимира Путина прибыл в Санкт-Петербург для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Глава государства принял участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), которое состоялось в Санкт-Петербурге.