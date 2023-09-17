BaigeNews LIVE: звезда "Стражей Галактики" о забастовке актёров в США, казахской еде и Казахстане
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
177Фото: BaigeNews.kz
В Астане с 15 по 17 сентября проходил международный фестиваль, посвящённый индустрии комиксов, кинематографа, аниме и другим поп-культурам. Здесь казахстанцы могли увидеть звёзд серии фильмов студии MARVEL "Стражи галактики", передаёт BaigeNews.kz.
О своей роли Йонду в фильмах "Стражи Галактики", забастовке голливудских звезд в США, лучшем друге, будущем участии в фильмах Марвел, казахской еде и Казахстане рассказал звезда фильмов "Стражи Галактики" Майкл Рукер.
"Астана — замечательный город, и мы на таком потрясающем мероприятии. Люди такие доброжелательные, очень весёлые, поэтому и время я провожу просто замечательно", — признался актёр.
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