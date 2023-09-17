  • 17 Сентября, 19:24
  • BAIGENEWS

BaigeNews LIVE: звезда "Стражей Галактики" о забастовке актёров в США, казахской еде и Казахстане

Сегодня, 18:03
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
BaigeNews.kz Сегодня, 18:03
Сегодня, 18:03
177
Фото: BaigeNews.kz

В Астане с 15 по 17 сентября проходил международный фестиваль, посвящённый индустрии комиксов, кинематографа, аниме и другим поп-культурам. Здесь казахстанцы могли увидеть звёзд серии фильмов студии MARVEL "Стражи галактики", передаёт BaigeNews.kz.

О своей роли Йонду в фильмах "Стражи Галактики", забастовке голливудских звезд в США, лучшем друге, будущем участии в фильмах Марвел, казахской еде и Казахстане рассказал звезда фильмов "Стражи Галактики" Майкл Рукер.

"Астана — замечательный город, и мы на таком потрясающем мероприятии. Люди такие доброжелательные, очень весёлые, поэтому и время я провожу просто замечательно", — признался актёр.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

Самое читаемое

Наверх