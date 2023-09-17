BaigeNews LIVE: Шон Ганн о карьере, мечте и планах

На пресс-конференции международного фестиваля Comic Con, посвящённого индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр и аниме, актёр и продюсер Шон Ганн рассказал о начале своей карьеры, самом любимом фильме, своей мечте, а также поделился с журналистами дальнейшими планами в кино, передаёт BaigeNews.kz.

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