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BaigeNews LIVE: Шон Ганн о карьере, мечте и планах

Сегодня, 18:45
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BaigeNews.kz Сегодня, 18:45
Сегодня, 18:45
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Фото: BaigeNews.kz

На пресс-конференции международного фестиваля Comic Con, посвящённого индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр и аниме, актёр и продюсер Шон Ганн рассказал о начале своей карьеры, самом любимом фильме, своей мечте, а также поделился с журналистами дальнейшими планами в кино, передаёт BaigeNews.kz.

 
 
 
 
 
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Публикация от Baigenews.kz (@baigenews)

 

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