BaigeNews LIVE: Шон Ганн о карьере, мечте и планах
Сегодня, 18:45
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Сегодня, 18:45Сегодня, 18:45
141Фото: BaigeNews.kz
На пресс-конференции международного фестиваля Comic Con, посвящённого индустрии комиксов, кинематографа, видеоигр и аниме, актёр и продюсер Шон Ганн рассказал о начале своей карьеры, самом любимом фильме, своей мечте, а также поделился с журналистами дальнейшими планами в кино, передаёт BaigeNews.kz.
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