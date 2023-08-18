BaigeNews LIVE: Элизабет Турсынбаева о том, чем занимается после завершения карьеры

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева открыла академию фигурного катания в Астане. В интервью BaigeNews.kz она рассказала об этом проекте, о том, чем занимается после завершения спортивной карьеры и высказала мнение о развитии фигурного катания в Казахстане.

Элизабет Турсынбаева является серебряным призёром чемпионата мира (2019) и зимней Универсиады (2019), четырёхкратной чемпионкой Казахстана, бронзовым призёром Азиатских игр (2017). Она стала первой в истории женщиной в одиночном катании, исполнившей чистый четверной прыжок на взрослых соревнованиях. В 2021 году Элизабет Турсынбаева завершила спортивную карьеру.