BaigeNews LIVE: Элизабет Турсынбаева о том, чем занимается после завершения карьеры
Сегодня, 18:13
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Сегодня, 18:13Сегодня, 18:13
277Фото: BaigeNews.kz/коллаж Чингиза Касымхана
Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева открыла академию фигурного катания в Астане. В интервью BaigeNews.kz она рассказала об этом проекте, о том, чем занимается после завершения спортивной карьеры и высказала мнение о развитии фигурного катания в Казахстане.
Элизабет Турсынбаева является серебряным призёром чемпионата мира (2019) и зимней Универсиады (2019), четырёхкратной чемпионкой Казахстана, бронзовым призёром Азиатских игр (2017). Она стала первой в истории женщиной в одиночном катании, исполнившей чистый четверной прыжок на взрослых соревнованиях. В 2021 году Элизабет Турсынбаева завершила спортивную карьеру.
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