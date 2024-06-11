Багдат Мусин прокомментировал свое назначение

"Сегодня я был назначен председателем правления АО "Казахтелеком". Благодарен за оказанное доверие и рассчитываю на плодотворное сотрудничество с командой для дальнейшего развития компании. АО "Казахтелеком", как основной национальный оператор связи, занимает важную роль в обеспечении технологического развития нашей страны.В интересах общества и государства мы будем улучшать инфраструктуру связи в стране, а также реализовывать потенциал развития страны в международных проектах", - поделился Мусин.