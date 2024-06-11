Багдат Мусин прокомментировал свое назначение
Сегодня, 00:30
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Сегодня, 00:30Сегодня, 00:30
115Фото: facebook.com/BagdatMussin
Экс-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин в личном аккаунте Facebook прокомментировал свое назначение на должность руководителя национального оператора связи "Казахтелеком", передает BaigeNews.kz.
"Сегодня я был назначен председателем правления АО "Казахтелеком". Благодарен за оказанное доверие и рассчитываю на плодотворное сотрудничество с командой для дальнейшего развития компании. АО "Казахтелеком", как основной национальный оператор связи, занимает важную роль в обеспечении технологического развития нашей страны.В интересах общества и государства мы будем улучшать инфраструктуру связи в стране, а также реализовывать потенциал развития страны в международных проектах", - поделился Мусин.
Напомним, о том, чего Багдату Мусину удалось добиться на посту министра цифры мы рассказали в программе "Асык".
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