Багдат Мусин возглавил АО "Казахтелеком"

Решением Совета директоров АО "Самрук-Қазына" председателем правления АО "Казахтелеком" назначен Багдат Мусин, бывший глава Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Самрук-Қазына".

Предыдущий руководитель компании Куанышбек Есекеев назначен советником Главы государства.

"Желаю Багдату Мусину больших успехов в руководстве одним из важнейших активов Фонда. Также хочу горячо поблагодарить Куанышбека Есекеева за более чем 14-летнее руководство крупнейшей телеком-компанией страны. Вклад первого руководителя АО "Казахтелеком" в развитие одной из ключевых компаний Фонда неоценим", - отметил председатель правления Фонда Нурлан Жакупов.

Багдат Мусин в 2004 году окончил университет имени Сулеймана Демиреля по специальности "Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники", в 2006м окончил Казахский институт правоведения и международных отношений по специальности "Правовед". Тогда же в 2004 году он начал трудовую карьеру в должности главного инженера-программиста АО "Национальные информационные технологии".

С 2007 по 2020-й год он занимал различные государственные должности в Министерстве юстиции РК, Министерства связи и информации РК, Генеральной прокуратуры РК, был советником Президента РК по цифровизации и инновационным технологиям, работал на других государственных должностях.

Последние несколько лет - с 2020-го по 2024-й год - работал министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан. Также за время трудовой деятельности работал в частных компаниях, в том числе руководителем корпоративных венчурных фондов. Кроме того, с 2014-го по 2016-й год Мусин руководил компанией "Казпочта".