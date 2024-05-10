Что сделал и чего не сделал "цифровой министр" Мусин?

На BaigeNews.kz.стартует новый аналитический проект "Асык", где автор программы поднимет актуальные для Казахстана темы, явления, и то, как на них повлияли отдельные личности.

В первом выпуске - не менее важная персона для страны - Багдат Мусин. Что сделано и не сделано теперь уже экс-министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности? Повод для обсуждения, согласитесь, есть. Тем более, когда, вроде перспективный, министр, вдруг, уходит…в отставку.

Напомним, при Мусине, Казахстан стал страной, уровень цифровизации которой откровенно удивляет и ближайших, по периметру, соседей, и совсем уж продвинутую заграницу. Электронный документооборот, приложение "Ашык", глобальная спутниковая система Старлинк , идея биометрии и другие, - все это за плечами теперь уже экс-министра цифры. А вот чего Багдат Мусин на своём, теперь уже прежнем посту - не сделал, смотрите в программе.