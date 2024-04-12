Азамат Даулетбеков выиграл чемпионат Азии по вольной борьбе
Сегодня, 18:50
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Сегодня, 18:50Сегодня, 18:50
138Фото: Дирекция развития спорта
Казахстанец Азамат Даулетбеков стал чемпионом Азии по вольной борьбе. Турнир проходит в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.
Борец - лучший в весовой категории до 86 килограммов. В финале Даулетбеков со счетом 5-1 выиграл у Джабраила Шапиева из Узбекистана.
Ранее на турнире Асыл Айтакын (до 61 килограмма) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стали серебряными призерами. Мейрамбек Картбай (до 57 килограммов) отметился "бронзой".
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