Азамат Даулетбеков выиграл чемпионат Азии по вольной борьбе

Казахстанец Азамат Даулетбеков стал чемпионом Азии по вольной борьбе. Турнир проходит в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Борец - лучший в весовой категории до 86 килограммов. В финале Даулетбеков со счетом 5-1 выиграл у Джабраила Шапиева из Узбекистана.

Ранее на турнире Асыл Айтакын (до 61 килограмма) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стали серебряными призерами. Мейрамбек Картбай (до 57 килограммов) отметился "бронзой".