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Азамат Даулетбеков выиграл чемпионат Азии по вольной борьбе

Сегодня, 18:50
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Дирекция развития спорта Сегодня, 18:50
Сегодня, 18:50
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Фото: Дирекция развития спорта

Казахстанец Азамат Даулетбеков стал чемпионом Азии по вольной борьбе. Турнир проходит в Бишкеке, передаёт BaigeNews.kz.

Борец - лучший в весовой категории до 86 килограммов. В финале Даулетбеков со счетом 5-1 выиграл у Джабраила Шапиева из Узбекистана.

Ранее на турнире Асыл Айтакын (до 61 килограмма) и Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) стали серебряными призерами. Мейрамбек Картбай (до 57 килограммов) отметился "бронзой".

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