Автобусный маршрут запустят из Кокшетау в Бурабай

С 1 февраля в Акмолинской области начнут осуществлять пассажирские перевозки по маршруту “Кокшетау - Бурабай”, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Бурабайского района, зимой автобусы будут ходить четыре дня в неделю - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Летом - ежедневно.

Стоимость билета будет зависеть от преодолённого расстояния и составит от 100 до 1 480 тенге.