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Автобусный маршрут запустят из Кокшетау в Бурабай

Сегодня, 16:53
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baigenews.kz/Анастасия Пучкова Сегодня, 16:53
Сегодня, 16:53
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Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова

С 1 февраля в Акмолинской области начнут осуществлять пассажирские перевозки по маршруту “Кокшетау - Бурабай”, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в акимате Бурабайского района, зимой автобусы будут ходить четыре дня в неделю - по понедельникам, пятницам, субботам и  воскресеньям. Летом - ежедневно.

Стоимость билета будет зависеть от преодолённого расстояния и составит от 100 до 1 480 тенге.

"На ближайшую перспективу запланирована установка модульной автостанции в посёлке Бурабай", - уточнили в акимате.

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