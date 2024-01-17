Автобусный маршрут запустят из Кокшетау в Бурабай
Сегодня, 16:53
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Сегодня, 16:53Сегодня, 16:53
138Фото: baigenews.kz/Анастасия Пучкова
С 1 февраля в Акмолинской области начнут осуществлять пассажирские перевозки по маршруту “Кокшетау - Бурабай”, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в акимате Бурабайского района, зимой автобусы будут ходить четыре дня в неделю - по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям. Летом - ежедневно.
Стоимость билета будет зависеть от преодолённого расстояния и составит от 100 до 1 480 тенге.
"На ближайшую перспективу запланирована установка модульной автостанции в посёлке Бурабай", - уточнили в акимате.
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