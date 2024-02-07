Автобус с иностранцами застрял на трассе в Актюбинской области

В Актюбинской области полицейские эвакуировали людей, которые находились в сломавшемся в буран автобусе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как сообщили в полиции, инцидент произошел ночью 6 февраля.

В салоне автобуса находились 68 пассажиров-иностранцев, в том числе четверо несовершеннолетних. Сотрудники полка патрульной полиции области эвакуировали людей и поместили в кемпинг.

Они сообщили также, что среди эвакуированных не было тех, кто нуждался в медицинской помощи.

Напомним, с 4 февраля в Актюбинской области наблюдается ухудшение погодных условий. В некоторых садоводческих коллективах областного центра зафиксированы обрывы линий электропередач. Без света осталось также село Маржанбулак. В населенных пунктах близ Актобе временно приостановлены снегоуборочные работы из-за снижения видимости на дорогах.

В аэропорту Актобе из-за погодных условий задерживаются авиарейсы.