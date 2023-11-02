Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде

Смертельное дорожно-транспорное происшествие с участием автобуса зарегистрировано в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечерняя Караганда".

По информации Департамента полиции, 39-летний водитель маршрутного автобуса сбил пешехода. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.