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Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде

Вчера, 12:45
АВТОР
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Автобус насмерть сбил пешехода в Караганде Вчера, 12:45
Вчера, 12:45
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Смертельное дорожно-транспорное происшествие с участием автобуса зарегистрировано в Караганде, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Вечерняя Караганда".

По информации Департамента полиции, 39-летний водитель маршрутного автобуса сбил пешехода. 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

"На момент ДТП в салоне автобуса находилось 15 пассажиров, среди них пострадавших нет. Устанавливаются обстоятельства произошедшего", - уточнили полицейские.

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