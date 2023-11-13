Автобан Караганда – Балхаш планируют сдать в 2024 году
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Затянувшееся строительство автобана Караганда – Балхаш планируют окончить в 2024 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ekaraganda.kz.
Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев сообщил на брифинге, когда ожидать сдачи автобана.
"Дополнительные средства на строительство автобана были выделены. Компания "КазАвтоЖол" сейчас активно работает. Они пообещали к концу года полный проезд на трассе дать. А полное обустройство этой дороги и её сдача планируется на следующий год. В этом году я лично ездил в Балхаш. Работа ведётся. Я думаю, что к концу года полный проезд должны дать. Конечно, эта дорога достаточно долго строилась. Но были определенные финансовые затруднения. Все эти вопросы мы сейчас решим", - ответил аким.
Отмечается, что возведение автобана началось в 2019 году. Тогда реконструкция оценивалась в 250 миллиардов тенге. За эти годы сменился генеральный подрядчик, проект подорожал, а сроки сдачи неоднократно сдвигались.
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