Как и когда достроят автобан "Караганда – Балхаш"?

Строительство автодороги "Караганда – Балхаш" началось еще в 2019 году. Изначально были определены два генподрядчика: китайская компания CITIC Construction Co., LTD и наша отечественная – "КазГерСтрой". Но последнего исключили из-за слабой укомплектовки кадрами. Сейчас автобан строят две компании – сама китайская генподрядная компания и на субподряде у них казахстанский ТОО "Сине Мидас Строй". Общая протяженность дороги составляет 363 километра. Строительные работы были разделены на восемь участков. Но полностью координацию и обязательства, как генеральный подрядчик, несет за собой именно китайская компания, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Изначально стоимость проекта составляла 248,2 млрд тенге. Но в связи с резким удорожанием дорожно-строительных материалов и строительства в целом, вызванными последствиями пандемии COVID-19, с апреля 2022 года была начата процедура корректировки проекта.

"После проведения корректировки, на сегодняшний день реальная сумма составляет 317 млрд тенге. В период с апреля по июнь 2022 года был проведен государственный аудит о целесообразности проведения корректировки проекта. По итогам государственного аудита от 19 октября 2022 года получено аудиторское заключение. 9 января 2023 года получено заключение 1-го этапа Республиканкой бюджетной комиссии на проведение корректировки проекта. 22 августа 2023 года решением РБК поддержан вопрос целесообразности финансирования корректировки проекта (2-ой этап), соответственно все процедуры пересмотра ПСД завершены. Хотел бы отметить, что реальное удорожание составляет 70 млрд тенге. Но из них 60 млрд тенге это сумма, которая уже имеется. Она будет взята из экономии ранее подписанных проектов. То есть реальная потребность на сегодняшний день составляет 10 млрд тенге", - отметил заместитель директора КОФ АО НК "КазАвтоЖол" Айбек Амантаев.

Однако пандемия отразилась не только на стоимости проекта, но и на сроках его исполнения. В связи с чем было подписано дополнительное соглашение по срокам завершения строительства. Согласно этому договору, автобан "Караганда-Балхаш" будет сдан в конце 2024 года. На сегодняшний день дорожники из общего 363 километров завершили более 350 километров, на 325 из них уже запущено движение автотранспорта.

"Перед нами в текущем году стоят большие задачи – это устройство асфальтного покрытия на всем протяжении участка "Караганда-Балхаш" по четырем полосам. То есть на следующий год у нас остаются работы по устройству верхнего слоя покрытия и обустройство дороги: знаки, барьерные ограждения, скотоизгородь, снегозащитные заборы и другое", - добавил Айбек Амантаев.

Помимо этого по проекту планируется устройство 17 площадок отдыха, которые будут оснащены теплыми санитарно-гигиеническими узлами: это беседки, эстакады. Также на всем протяжении участка 46 искусственных сооружений, из которых 32 это путепроводы для проезда сельхозтехники, 11 мостов (по ним работы завершены порядка на 75%), 2 транспортные развязки (по которым работы завершены на 50%), 1 путепровод по железнодорожному пути (по нему работы завершены на 95%).

Сейчас на участке "Караганда-Балхаш" работают 800 специалистов, используется около 700 единиц дорожно-строительной техники.

Что касается качества, в этом году данную дорогу Национальный центр качества дорожных активов проверял 79 раз. Было отобрано более 400 проб, из которых 45 не соответствовали требованиям. На данный момент большинство из них уже устранены. В основном специалистов контролирующих органов не удовлетворил качество битума, плотность уложенного дорожного покрытия, влагостойкость асфальта. В некоторых участках образовалась колея. Это из-за большого потока грузовых авто, говорят в "КазАвтоЖол".

"На сегодняшний день у нас в социальных сетях всецело обсуждают дефекты, которые уже выявлены на участке "Караганда-Балхаш", это дефекты в виде колеи. Хочу отметить, что основной причиной появления данных дефектов является нагрузка от большегрузных транспортных средств. Так как на сегодняшний день работы на 100% не завершены, основной поток движения направлен по нижнему слою движения, прочность которого относительно верхнего покрытия меньше. В связи с этим образовывается колея. Но так как работы в целом еще не завершены по данному участку, могу заверить, что эти дефекты при устройстве верхнего слоя покрытия из ЩМА (щебеночно-мастичный асфальт – авт.) будут устранены подрядными организациями путем фрезерования и укладки нового слоя. Это не будет дополнительной тратой. Это дефекты, которые были допущены подрядными организациями", - объяснил Айбек Амантаев.

В общем же контроль качества осуществляется в первую очередь подрядными организациями, у них есть свои лаборатории, которые готовят подбор смеси любого материала. После чего она согласовывается техническим надзором, у которых также есть единица квалифицированного специалиста лаборанта, который знает как проверять. Также контроль качества ведет Национальный центр качества дорожных активов, который выезжает на объекты реконструкции, оттуда уже отбирает керн или подборы смеси, и испытывает уже в своих лабораториях.

"К вопросам качества мы подходим очень ответственно. У нас есть службы технического надзора, которые на постоянной основе, ежедневно находятся на объекте. Они не допускают использования не качественного дорожно-строительного материала и в целом контролируют ход строительства на объектах. Технический надзор у нас осуществляется на участке "Караганда-Балхаш" тремя компаниями. Это – ТОО "Жол жоба кз", "АРСнаб и К" и "СтройСервисГарант", которые оснащены квалифицированными специалистами, имеющими соответствующие сертификаты для занятия данными видами деятельности", - говорит замдиректора КОФ ТОО "КазАвтоЖол".

Большой вопрос стоит и по безопасности дорожного движения на данном участке. Только за 9 месяцев этого года на трассе "Караганда – Балхаш" зарегистрировано 36 ДТП. В них погибло 37 человек и 42 пострадало.

"КазАвтоЖол" как орган, осуществляющий контроль на данных участках, совместно с органами по безопасности дорожного движения, на постоянной основе готовят донесения о ДТП и проводят анализ. И согласно данного анализа, выявилось, что основными причинами являются превышение скоростного режима, сон за рулем и наезд на препятствия.

Дабы усилить безопасность дорожного движения сотрудники батальона патрульной полиции ежедневно проводят обследование автодорог, указывают недостатки и направляют их в управление административной полиции. С начала года было направлено 744 таких сообщений.

Помимо этого с августа на этом участке дороги в три раза было увеличено количество нарядов дорожной полиции.

"С учетом анализа аварийности на аварийно-опасных участках автодорог, за счет перераспределения сил и средств с августа по настоящее время количества нарядов заступающих на участок от города Караганды до границы Жамбылской области автодороги "Алматы-Екатеринбург" увеличивается с 10 до 32, при этом протяженность маршрутов патрулирования сокращается от 50 до 15 км. Так же еженедельно в выходные дни выставляются 20 дополнительных экипажей, 13 на автодорогу "Алматы-Екатеринбург" и 4 на "Кызылорда-Павлодар" и 3 экипажа на "Караганда-Аягоз-Бугаз" совместно с территориальными ОП", - сообщили в пресс-службе ДП Карагандинской области.

Помимо этого полицейские проводят профилактические беседы с водителями в ночное время, чтобы те не заснули за рулем.

А для выявления грубых нарушителей ПДД на аварийно-опасных участках дорожные полицейские проводят рейды с помощью дронов. Только с начала месяца батальоны патрульной полиции провели 5 подобных рейдов и выявили 16 водителей, нарушивших правила выезда на встречную полосу движения и еще 8 водителя привлечены за нарушения правила маневрирования.

Как говорят дорожники, большинство водителей не останавливают ни, предупреждающие знаки, ни профилактические беседы полицейских.

"В связи с тем, что на сегодняшний день движение направлено только по двум полосам из проектируемых и планируемых 4-х, статистика показывает, что ДТП действительно много. Но в сравнении с прошлыми годами, могу заверить, что она уменьшилась. Чем лучше асфальт, тем больше людей превышают скорость, хотя объект находится на реконструкции. И подрядными организациями на протяжении всего участка "Караганда-Балхаш" размещены дорожные знаки по ограничению скоростного режима. Также наносится дорожная разметка, где запрещается обгон впереди движущегося автомобиля. Но согласно статистике, большинство автовладельцев не обращают внимания на эти разметки", - говорит заместитель директора КОФ АО НК "КазАвтоЖол" Айбек Амантаев.

Еще один вопрос, волнующий водителей – будет ли платной данная трасса. Но по словам самих дорожников, этот вопрос еще не обсуждался, потому что дорога еще в эксплуатацию не сдана. Такие вопросы поднимаются только после сдачи объекта.

После завершения строительства содержание перейдет в дочернюю организацию "КазАвтоЖол" "Кажсервис" (бывший "КазахАвтодор"). На момент строительства до сдачи в эксплуатацию содержанием автомобильной дороги занимается подрядная организация. После ввода в эксплуатацию подписывается договор по передаче данных участков на содержание в Кажсервис. На данном участке есть также дорожно-эксплуатационные пункты для мобилизации строительной техники, которая будет заниматься содержанием.

На сегодняшний день из 100% устройства асфальтного покрытия завершено 75-80% работ на данном участке. Согласно подписанного дополнительного соглашения, срок завершения – конец 2024 года.

"Ежегодно у нас утверждается генеральный план работы, который формирует подрядчик. На текущий год согласовывают и утверждают техническим надзором, согласно которому ведутся работы. В случае отклонения от данного генерального плана работ уже предусмотрены штрафные санкции. Но на мой взгляд в следующем году работы будут завершены, все предпосылки к этому есть: и мобилизация дорожно-строительной техники, и мобилизация персонала, также в зимний период подрядная организация будет заниматься заготовкой материала", - заверил Айбек Амантаев.

Фото: "КазАвтоЖол".