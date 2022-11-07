Аварию на Риддерской ТЭЦ прокомментировали в Минэнергетики

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Для устранения аварии на ТЭЦ в Риддере привлекли энергетиков из Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ, передает BaigeNews.kz. Также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута, сообщили в Министерстве энергетики.

"7 ноября (в 3часа 40 минут) на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2, готовится к растопке котел № 1. Температура подачи в тепловых сетях составляет: по графику - 70 градусов, по факту снижена до 30 градусов. 3 ноября 2022 года на Риддерской ТЭЦ остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке. 4 ноября остановлен котел № 2, 6 ноября был остановлен котел № 1 для устранения дефектов по вспомогательному оборудованию и котел № 6 для устранения дефектов поверхности нагрева", - говорится в сообщении.

В созданный под руководством акима Восточно-Казахстанской области оперативный штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер ТЭЦ" также вошли представители территориального Департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

Ранее в Риддере объявили режим ЧС. Из-за аварии на ТЭЦ без тепла остались более 22 тысяч абонентов, а школьников перевели на дистанционное обучение.