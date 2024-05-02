Авария на шахте в Караганде: на поверхность подняли 187 горняков
Сегодня, 22:05
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Сегодня, 22:05Сегодня, 22:05
86Фото: baigenews.kz
Авария произошла на шахте Костенко в Караганде, передаёт BaigeNews.kz.
Подробности о происшествии сообщили в МЧС РК.
"На шахте имени Костенко произошло задымление на 4 конвейерном штреке пласта К3. Силами электрослесаря участка конвейерных трасс Айбара Косанова с использованием первичных средств пожаротушения задымление ликвидировано. В момент сообщения шахтером об инциденте дополни