Авария на МАЭК: добыча нефти будет сокращена

Из-за аварии на МАЭК в Мангистауской области добычу нефти сократят, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, до конца года плановые объемы уже сокращены, передаёт BaigeNews.kz.

"Да мы уже сократили наши плановые объемы по добыче нефти на конец года. Как вы знаете, мы где-то 90,5 миллиона тонн должны были произвести. Сейчас это не только авария на МАЭК, в целом там достаточно большой объём был, и плановых и внеплановых ремонтов на месторождениях, также были вопросы, связанные с дополнительными объёмами ремонтов. В этой связи мы сейчас из-за ограничений по электроэнергии на 12 тысяч тонн в день от плана отклоняемся. Ну где-то порядка 1,5 - 2 миллиона, возможно, до конца года будем снижать прогноз по объёмам добычи нефти",- сказал министр в кулуарах правительства.

Он уточнил, что по прогнозам объём добычи нефти составит 89,4 миллиона тонн нефти.

"Сейчас порядка 89,4 мы планируем. Но посмотрим динамику, потому что ремонты продолжаются на месторождениях, в том числе Карачаганак", - сказал министр.

Ранее сообщалось, что в населённых пунктах Мангистауской области вводят временные отключения электроснабжения "веерным" способом. Отключения будут цикличными продолжительностью от 3 до 5 часов до момента устранения аварии на энергоблоках МАЭК.

На электросетях Мангистау произошла масштабная авария, затронувшая несколько областей Казахстана. 11 августа в 14:20 по времени Астаны произошло отключение двух турбоагрегатов на ТЭЦ-2 "МАЭК", что привело к последующим отключениям потребителей – в Атырауском энергоузле на 45 МВт, в Мангистауском энергоузле на 98 МВт. В этот же день 16:30 произошла новая авария – отключился блок №3 на ТЭС "МАЭК" со снижением нагрузки на 147 МВт