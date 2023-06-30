Астанинские свалки видно из космоса: как в акимате решают проблему

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Какая работа проводится по ликвидации и недопущению накопления в Астане строительного мусора, рассказал на брифинге в СЦК аким города Женис Касымбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты напомнили акиму, что свалки, которых в городе огромное количество, видны даже из космоса, и спросили, как решается эта проблема.

"Это строительный мусор, отделочные материалы. То есть он формируется в основном в ходе ремонта квартир. Строительные компании сами не сбрасывают. Они же в аутсорсинг отдают компаниям, которые вывозят. Формально они не виноваты. Хотя, я уверен, что они знают, куда впоследствии мусор с их площадки уходит", - отметил Касымбек.

По словам чиновника, за год ликвидировано 280 таких несанкционированных свалок, но они образовываются в новых местах.