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  • Астанинские свалки видно из космоса: как в акимате решают проблему
paryz.kz Сегодня, 20:15
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Сегодня, 20:15
165
Фото: paryz.kz

Астанинские свалки видно из космоса: как в акимате решают проблему

Какая работа проводится по ликвидации и недопущению накопления в Астане строительного мусора, рассказал на брифинге в СЦК аким города Женис Касымбек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты напомнили акиму, что свалки, которых в городе огромное количество, видны даже из космоса, и спросили, как решается эта проблема.

"Это строительный мусор, отделочные материалы. То есть он формируется в основном в ходе ремонта квартир. Строительные компании сами не сбрасывают. Они же в аутсорсинг отдают компаниям, которые вывозят. Формально они не виноваты. Хотя, я уверен, что они знают, куда впоследствии мусор с их площадки уходит", - отметил Касымбек.

По словам чиновника, за год ликвидировано 280 таких несанкционированных свалок, но они образовываются в новых местах.

"Мы заставляем строительные компании нести солидарную ответственность по вывозу мусора. Это раз. Во-вторых, в прошлом году акимат начал реализацию программы по новому городскому хранилищу строительных отходов "Северная гряда". В марте этот полигон начал работать. Теперь строительные компании знают, куда отвозить мусор. Единственное, говорят, что тариф по приёму мусора дорогой. Сейчас это вопрос отрабатываем. Возможно, тариф будет снижаться. Возможно, это будет бесплатное складирование для того, чтобы строительные компании вывозили отходы уже санкционированно и в одно место", - сказал он.

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Журналист
Сегодня, 20:15
165
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