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BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 18:38
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Сегодня, 18:38
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Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

25 интересных фактов об Астане представили в Бюро нацстатистики

Бюро Нацстатистики накануне Дня столицы опубликовало 25 фактов об Астане, передаёт BaigeNews.kz.

  1. Численность населения – 1 376 528 человек (на 1 июня 2023 года)
  2. Женщин больше, чем мужчин: 52,3% и 47,7% соответственно
  3. Имеют имя Астана по Казахстану – 26 человек
  4. За 25 лет в Астане появилось на свет 430,1 тысячи малышей
  5. Численность детей до 18 лет – 444,4 тысячи, из них мальчики – 229 тысяч, девочки – 215 тысяч
  6. За 25 лет в столице зарегистрировано более 181 тысяч браков
  7. Индекс старения – 15,6 (количество пожилых старше 65 лет на 100 детей)
  8. Средний возраст жителя – 30,4 лет
  9. Ожидаемая продолжительность жизни – 77,3 лет
  10. За 25 лет количество школ выросло на 116 единиц - с 48 до 164
  11. Количество вузов – 14
  12. Количество театров – 9
  13. Количество музеев и библиотек – 32
  14. Доля Валового регионального продукта в республиканском объеме – 10,2%
  15. Количество зарегистрированных юридических лиц – 97 602 (1 июня 2023)
  16. Субъекты малого и среднего предпринимательства –  89 428 (1 июня 2023)
  17. Количество компаний в сфере строительства – 18,2 тысячи (1 место по РК)
  18. Занятое население в экономике – 655,3 тысячи человек (І квартал)
  19. Среднедушевые номинальные денежные доходы населения – 239,8 тысяч тенге (по оценке в IV квартале 2022 года)
  20. Количество жилых домов – 29,6 тысячи
  21. Количество автомобилей 334,6 тысячи (3 место по РК)
  22. Число абонентов фиксированного Интернета – 317,4 тысячи
  23. Количество объектов общественного питания – 685 единиц (1 место по РК)
  24. Гостиничный бизнес принял 238,5 тысячи иностранцев в 2022 году
  25. В городе 6 пятизвездочных отелей.
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Сегодня, 18:38
375
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