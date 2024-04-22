Астанчанка уехала с места ДТП по тротуару
Сегодня, 02:10
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Сегодня, 02:10Сегодня, 02:10
112Фото: стопкадр из видео/astana_brothers
Полиция Астаны отреагировала на видео из социальных сетей, на котором женщина-водитель уезжает с места ДТП по тротуару, передает BaigeNews.kz.
Видео разместил Instagram-паблик astana_brothers.
Автор публикации указал, что водитель покидает место ДТП, выехав на тротуар. Этот момент сняли очевидцы. Публикацию прокомментировал департамент полиции Астаны.
"По данному факту сотрудниками столичной полиции установлена 42-летняя водитель автомашины марки Nissan. Данное лицо привлекается по трем статьям — за совершение и оставление места ДТП, а также езду по тротуарам. Собранный материал направлен в суд. Проводится дознание", — отмечается в комментарии ДП Астаны.Посмотреть эту публикацию в Instagram