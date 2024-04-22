Астанчанка уехала с места ДТП по тротуару

Полиция Астаны отреагировала на видео из социальных сетей, на котором женщина-водитель уезжает с места ДТП по тротуару, передает BaigeNews.kz.

Видео разместил Instagram-паблик astana_brothers.

Автор публикации указал, что водитель покидает место ДТП, выехав на тротуар. Этот момент сняли очевидцы. Публикацию прокомментировал департамент полиции Астаны.