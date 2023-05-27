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BaigeNews.kz Сегодня, 11:05
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Сегодня, 11:05
265
Фото: BaigeNews.kz

Астана "тонет" в мусоре. Видеорепортаж

Число несанкционированных свалок в столице растёт. Корреспондент BaigeNews.kz разбирался, как они образовались, и почему даже полиция оказалась "бессильна". 

Видеорепортаж смотрите на нашем канале в YouTube.

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Журналист
Сегодня, 11:05
265
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