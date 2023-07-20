- "Астана" прошла во второй раунд отбора Лиги чемпионов 01:22 115
- Убийце сотрудницы акимата увеличили тюремный срок 00:37 250
- Казахстан готов сотрудничать с крупными энергокомпаниями стран Залива — Токаев 19.07.2023 317
- Казахстан может увеличить экспорт в страны Залива на 400 млн долларов — Токаев 19.07.2023 452
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 357
- Бухгалтер детсада присвоила более 2,5 млн тенге в области Абай 19.07.2023 352
- Ещё один участок дороги закроют на проспекте аль-Фараби в Алматы 19.07.2023 372
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 345
- Фестиваль "Азия Дауысы" возрождают в Алматы 19.07.2023 439
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 392
- Ранение в парке: делом занялась полиция в Астане 19.07.2023 452
- Экс-главу управления урбанистики Алматы арестовали на два месяца 19.07.2023 396
- Главу ДЧС области Жетысу задержали по подозрению в коррупции 19.07.2023 410
- Сколько денег выделили ФК "Ордабасы" для участия в Лиге конференций УЕФА 19.07.2023 554
- Проблема на проблеме: как в области Ұлытау решают вопрос с ремонтом дорог 19.07.2023 367
- Уволившийся со скандалом трансплантолог Абылай Донбай вернётся к операционному столу 19.07.2023 688
- Более 400 млрд тенге потратили на охрану окружающей среды в Казахстане 19.07.2023 456
- Почему детский спорт в Казахстане финансируют по остаточному принципу? 19.07.2023 649
- Аким извинился перед сельчанином в суде Павлодара 19.07.2023 480
- Долгожданные дожди придут в Казахстан 19.07.2023 590
- Приток инвестиций из США увеличился на 82 процента 19.07.2023 455
- В Казахстане растёт количество хостелов 19.07.2023 428
- Детство Ахмета Ясауи и мифические существа: 10 анимационных проектов начали снимать в Казахстане 19.07.2023 424
- Алматинские чиновники проверили работу всех детских лагерей 19.07.2023 467
- Кто из пенсионеров освобождён от уплаты налога на имущество в Казахстане 19.07.2023 863
- Проводится проверка законности приватизации имущества КазНАИУ 19.07.2023 556
- Эффект саванны и эко-стиль: как преображают правый берег Астаны 19.07.2023 541
- На грани разорения: фермеры из-за засухи просят ввести режим ЧС в Павлодарской области 19.07.2023 698
- Задержан руководитель управления урбанистики Алматы 19.07.2023 561
- Подозреваемых в нападениях на фуры на трассах задержали в области Жетысу 19.07.2023 645
- Фитнес-тренера застрелили в Алматы 19.07.2023 2338
- Религиозные проповеди для детей за 100 тысяч тенге проводил мужчина в Туркестанской области 19.07.2023 615
- Казахстанских туристов предупреждают об опасности заражения лихорадкой денге 19.07.2023 498
- Назван средний размер пенсии в Казахстане 19.07.2023 596
- Ученый призывает срочно провести обработку от вредителей в предгорьях Алматы 19.07.2023 1069
- Еще один сомнительный летний лагерь выявили в Алматы 19.07.2023 606
- Двое предпринимателей из Шымкента скрыли налоги на 700 млн тенге 19.07.2023 533
- Председателя суда освободят от должности после убийства девочки в Туркестанской области 19.07.2023 716
- Конфискованные часы бывшего зятя Сагинтаева продали на торгах за 197 миллионов тенге 19.07.2023 627
- От должности прокурора области Улытау освобожден Жаркынбек Бакашбаев 19.07.2023 690
- В Алматы запустили инватакси для людей с дополнительными потребностями 19.07.2023 469
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 686
- Прокуратура сняла запрет КТЖ на фото- и видеосъёмку нарушений на ЖД транспорте 19.07.2023 581
- КНБ накрыл две нарколаборатории и крупный склад с химическими прекурсорами в Алматы 19.07.2023 550
- В Южной Корее растёт число жертв наводнения 19.07.2023 595
- В Минобороны прокомментировали информацию о покупке турецких бронемашин на два триллиона тенге 19.07.2023 812
- Супермодель Джиджи Хадид арестовали за хранение марихуаны 19.07.2023 748
- Мужчину забили до смерти в Костанайской области 19.07.2023 907
- Почти 5 млрд тенге выделило правительство на ремонт МАЭК 19.07.2023 578
- Токаев прибыл с рабочим визитом в Джидду 19.07.2023 483
- Бродячие собаки терроризируют сельчан в ЗКО 19.07.2023 584
- Теннисист из Казахстана взлетел в мировом рейтинге 19.07.2023 651
- Генпрокуратура Казахстана получила запрос России на выдачу экс-главреда "Хакера" 19.07.2023 788
- iPhone за 500 тысяч тенге хотело купить на госсредства предприятие в ЗКО 19.07.2023 644
- Двух алматинок оштрафовали за курение на борту самолета 19.07.2023 811
- Убийство 4-летнего мальчика в Актобе: экскаваторщик, копавший яму-могилу дал показания 19.07.2023 5435
- Возгорание в горной местности локализовали в Восточном Казахстане 19.07.2023 938
- Сломала ключицу ребёнку: воспитателя осудили в Костанае 19.07.2023 655
- Глава государства посетил мечеть Пророка Мухаммеда 19.07.2023 761
- В Шымкенте руководитель управления развития комфортной городской среды внезапно покинул пост 18.07.2023 730
- Мужчину ранили из лука в парке Астаны 18.07.2023 787
- Всё дело в логистике: отсутствие бензина АИ-95 прокомментировали в КМГ 18.07.2023 656
- В Казахстане стартовала временная регистрация авто, ввезённых из стран ЕАЭС 18.07.2023 695
- Мать и две дочери погибли при столкновении Toyota и КамАЗа в Атырауской области 18.07.2023 857
- Апелляционная коллегия оставила без изменения приговор по делу Астана LRT 18.07.2023 712
- Уколы красоты: в Минздраве назвали препараты, разрешённые в Казахстане 18.07.2023 697
- Спецоперация в Жамбылской области: ликвидирован канал поставки “синтетики” в Астану, Алматы и регионы 18.07.2023 700
- В Национальном пантеоне пустуют только четыре места 18.07.2023 1049
- Экстремальная жара в Кызылорде: службы спасения перешли на усиленный режим работы 18.07.2023 763
- Акима обвинили в побоях в Павлодарской области 18.07.2023 685
- Рост цен на продовольствие в июне замедлился 18.07.2023 617
- Женщина и её маленькие дети спят на земле у подъезда в Актау 18.07.2023 1324
- Депутаты мажилиса отправились служить на погранзаставу 18.07.2023 853
- Дело Айганым Боташ: продолжат ли работать допустившие халатность акушеры? 18.07.2023 3252
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1197
- "Волшебство превращения": Как казахстанец стал коллекционером и экспертом в изучении бабочек 18.07.2023 1022
- Водителя, искупавшего машину в озере Шалкар, накажут в ЗКО 18.07.2023 632
- Замруководителя управления в Туркестанской области подозревается в получении взятки 18.07.2023 716
- Новорождённого весом 850 граммов выходили врачи в Алматинской области 18.07.2023 1010
- Экс-генерал Кудебаев признан виновным по делу о побеге 18.07.2023 678
- LOADING...
"Астана" прошла во второй раунд отбора Лиги чемпионов
Футбольный клуб "Астана" обыграл в Тбилиси местное "Динамо" в ответном матче первого круга квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ) и вышел во второй раунд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.
"Астана" 25-26 июля в гостях и 1-2 августа дома сыграет с загребским "Динамо". Этот 22-кратный чемпион Хорватии уже приезжал в столицу Казахстана: летом 2018 года, в рамках третьего раунда отбора ЛЧ, он дважды обыграл "Астану", 1:0 дома и 2:0 в гостях. Тбилисцы же выбыли в отбор Лиги конференций, где во втором раунде встретятся с мальтийским "Хамрун Спартанс", который который в стартовом раунде отбора ЛЧ дважды проиграл израильскому "Маккаби" из Хайфы.
Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 27 июля и 3 августа, с этой стадии в борьбу вступят ещё две казахстанские команды – вице-чемпион последнего розыгрыша Казахстанской премьер-лиги "Актобе" и шымкентский "Ордабасы".
-
Trend news
- "Дотанцевалась": блогершу оштрафовали за танец посреди дороги в Шымкенте 19.07.2023 684
- Певец Торегали Тореали вышел на свободу 18.07.2023 1196
- Пил чай с пирожным: мажилисмен Бакытжан Базарбек объяснил, что делал в казино 16.07.2023 1822
- Пенсионерка избила чужого ребёнка на футбольном поле в Актау 16.07.2023 1495
- Известная эпичным похудением боксёрша оголила грудь после своей победы 16.07.2023 16804
- Казахстанский блогер захотел прожить месяц на минимальную зарплату, но не смог 16.07.2023 1300
- Подозреваемого в жестоком убийстве девочки в Туркестане взяли под стражу на два месяца 16.07.2023 1267
- Работала в Голливуде, а затем стала дальнобойщиком — правдивая история казахстанки 16.07.2023 2029
- Начальника управления миграционной полиции Шымкента задержали по подозрению во взятке 15.07.2023 1324
- Студент из Шымкента предотвратил попытку кражи в итальянском метро 15.07.2023 6251
- Сотрудник акимата воровал у государства миллионы с помощью ЭЦП акима 15.07.2023 1738
- Семилетнюю девочку с особой жестокостью убили в Алматы 13.07.2023 7200
- Скрывавшегося от полиции казахстанца нашли в лагере беженцев в Германии 13.07.2023 1449
- Владельцы салонов боди-массажа просят защитить их от произвола полицейских в Казахстане 13.07.2023 1861
- Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" возглавил казахстанский футбольный клуб 11.07.2023 1723
- Три-четыре: видео с атыраускими строителями на зарядке покорило Тик-Ток 11.07.2023 1711
- Максим Фадеев подал иск в суд на один из баров Алматы 10.07.2023 28766
- Илон Маск высказался о жене Цукерберга 09.07.2023 3871
- Во время отстрела птиц случайно застрелили подростка в Туркестанской области 09.07.2023 1767
- Родственники погибшей спортсменки в Актау требуют независимой экспертизы 08.07.2023 7059
- Дело о смерти студентки в Актау из "доведения до самоубийства" переквалифицировали в "убийство" 07.07.2023 3072
- Обрушение кровли в Павлодаре: из-под завалов вытащили двоих пострадавших 07.07.2023 2251
- Кровля торгового дома в Павлодаре обрушилась на припаркованные рядом автомобили 07.07.2023 2597
- Мальчик по имени Астана мечтает стать пилотом 06.07.2023 2815
- Замдиректора филиала Казпочты осудили в Павлодаре 06.07.2023 2010
- В Туркестанской области четвёртый день ищут упавшего с горы альпиниста 06.07.2023 2136
- Отстреливал собак и продавал их мясо: актюбинскому живодёру вынесли приговор 05.07.2023 2919
- Арестован пятый подозреваемый в изнасиловании девочки в Уральске 05.07.2023 6018
- Сын депутата Даулета Турлыханова арестован на 15 суток 05.07.2023 2402
- "60 тысяч из аэропорта до центра"— эксперта из США пытались обмануть таксисты в Алматы 05.07.2023 1916
- "Караганда — русский город": на казахстанку завели уголовное дело из-за провокационной фразы 05.07.2023 5252
- Я этого не оставлю просто так - Турлыханов пригрозил тем, кто хайпует на имени его сына 04.07.2023 4940
- Проституток с клиентами обнаружили в коттедже в Алматы 04.07.2023 3361
- "Я физически слаб" - фото истощённого Саакашвили шокировало общественность 04.07.2023 3565
- “Ваша дочь виновна в ДТП”: Лжеполицейские обманывали пенсионерок в Шымкенте 04.07.2023 2194
- В изнасиловании 13-летней девочки подозревают школьников в Уральске 03.07.2023 3882
- Торегали Тореали получил ещё 15 суток ареста 03.07.2023 3434
- На границе с Китаем таможенники изъяли более 155 тонн вейпов 03.07.2023 2423
- Сын депутата Турлыханова сбежал из воинской части в городе Конаев 03.07.2023 2336
- Бухгалтер детсада похитила 38 миллионов тенге в области Жетысу 03.07.2023 2402
- Кайрату Боранбаеву отменили приговор из-за отсутствия оригинала документа с ценой на газ 02.07.2023 13843
- Не понравилось, что дорогу закрыли на ремонт: водитель чуть не задушил рабочего в Алматы 01.07.2023 2989
- Куда сходить на день Астаны? Город готовится провести масштабное празднование 01.07.2023 2294
- Задержание российского "хакера" в Казахстане прокомментировали в Генпрокуратуре 29.06.2023 3342
- Давку за подарки на Курбан айт устроили женщины в Атырау 29.06.2023 4217
- Назарбаев больше не будет возглавлять советы НИШ и собственного фонда 29.06.2023 3140
- Семье тяжелоатлета Владимира Седова выплатят пять миллионов тенге 28.06.2023 3445
- 58 человек отравились в кафе быстрого питания в Кентау 28.06.2023 2906
- Труп мужчины обнаружили на территории здания полиции в СКО 28.06.2023 3358
- Тайный вход на неработающие шахты обнаружен в Акмолинской области 28.06.2023 3916
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 28.06.2023 3500
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 28.06.2023 3258
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 2782
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 3783
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 2335
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 4958
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 3635
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 180802
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 2775
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 5503
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 5958
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 5562
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 4431
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 3742
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 8478
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 3218
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 22599
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 4253
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 17680
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 6260
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 12119
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 3962
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 6034
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 4189
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 4110
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 4438
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 4570
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 5450
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 3670
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 4811
-
- Токаева встретил наследный принц – премьер-министр Саудовской Аравии 19.07.2023 350
- Расширение экономического взаимодействия обсудили Токаев и Рахмон в Кувейте 19.07.2023 343
- Токаев отметил важность укрепления связей с Кувейтом 19.07.2023 389
- Токаев выразил соболезнования президенту Республики Корея 16.07.2023 1148
- Минздрав РК обновил состав аптечки для оказания первой помощи 16.07.2023 1160
- Токаев провёл телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов 13.07.2023 1233
- Обнаружены недочёты в работе Минэнерго, KEGOC и "КазМунайГаза" - Токаеву доложили о причинах аварий на МАЭК 13.07.2023 1504
- Токаев выразил соболезнования родным Сеильды Байшакова 12.07.2023 1678
- Токаев подписал поправки в закон о прокуратуре 12.07.2023 1485
- Токаев подписал закон об онлайн-рекламе 10.07.2023 1762
- Назначен глава Комитета среднего образования 05.07.2023 1991
- Токаев подписал подписал закон "О Семипалатинской зоне ядерной безопасности" 05.07.2023 2020
- "Астана входит в число самых быстрорастущих столиц мира" - президент 05.07.2023 2072
- "Решение о переносе столицы далось непросто" - Токаев высказался о роли Назарбаева в истории Астаны 05.07.2023 2084
- В честь Дня столицы в Астане проходит форум городов-побратимов 05.07.2023 2150
- Президент подписал Закон "О профессиональных квалификациях" 04.07.2023 2327
- Токаев примет участие в форуме городов-побратимов Астаны 04.07.2023 2356
- Япония входит в десятку крупнейших инвесторов казахстанской экономики - Токаев 04.07.2023 1954
- Коран Кенесары хана передали Духовному управлению мусульман Казахстана 04.07.2023 2413
- "За 20 лет страны ШОС не реализовали ни одного крупного экономического проекта" - Токаев 04.07.2023 2283
- Токаев поздравил Байдена с Днём независимости США 04.07.2023 2019
- Токаев поручил ужесточить ответственность за безопасность детей 03.07.2023 2301
- Восемь работ претендуют на премию Республики Казахстан в области науки 03.07.2023 2501
- Токаев примет участие в заседании Совета глав государств – членов ШОС 03.07.2023 2298
- Токаев обсудил с Юрием Пя меры по повышению качества оказания медпомощи в Казахстане 03.07.2023 2170
- "Избавиться от волокиты и судейских ошибок" - о чём сообщил Токаеву глава ВС 03.07.2023 2336
- Президент наградил военнослужащих, тушивших пожар в области Абай 02.07.2023 2028
- Токаев поздравил казахстанцев с Национальным днём домбры 02.07.2023 2741
- Токаев принял Майру Мухамедкызы 30.06.2023 2257
- "Мы ежегодно теряем целые населённые пункты" - Токаев о смертельных ДТП 30.06.2023 2345
- Президент поручил пресекать неподчинение сотрудникам полиции - люди должны уважать их 30.06.2023 3240
- Токаев назначил нового замглаву Минобороны 29.06.2023 2556
- Токаев и Эрдоган обменялись поздравлениями по случаю Курбан Айта 28.06.2023 2364
- Верховный муфтий обратился к казахстанцам 28.06.2023 2476
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 28.06.2023 2343
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 28.06.2023 2252
- Президент обратился к казахстанским журналистам 28.06.2023 2107
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 28.06.2023 2392
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 2906
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 2516
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 2443
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 4541
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 2631
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 3468
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 4307
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 2874
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 3078
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 39593
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 2631
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 3852
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 3150
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 2932
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 3878
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 3316
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 3290
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 3805
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 3835
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 4049
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 4758
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 5604
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 4493
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 3939
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 3953
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 3791
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 4866
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 5788
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 5144
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 4253
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 3694
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 4610
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 3712
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 4032
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 3949
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 4465
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 4624
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4031
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 4639
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 4797
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 6743
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 5002