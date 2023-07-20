"Астана" прошла во второй раунд отбора Лиги чемпионов

Фото: Instagram / fca.astana

Футбольный клуб "Астана" обыграл в Тбилиси местное "Динамо" в ответном матче первого круга квалификации Лиги чемпионов (ЛЧ) и вышел во второй раунд, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на inbusiness.kz.

"Астана" 25-26 июля в гостях и 1-2 августа дома сыграет с загребским "Динамо". Этот 22-кратный чемпион Хорватии уже приезжал в столицу Казахстана: летом 2018 года, в рамках третьего раунда отбора ЛЧ, он дважды обыграл "Астану", 1:0 дома и 2:0 в гостях. Тбилисцы же выбыли в отбор Лиги конференций, где во втором раунде встретятся с мальтийским "Хамрун Спартанс", который который в стартовом раунде отбора ЛЧ дважды проиграл израильскому "Маккаби" из Хайфы.

Матчи второго раунда квалификации Лиги конференций пройдут 27 июля и 3 августа, с этой стадии в борьбу вступят ещё две казахстанские команды – вице-чемпион последнего розыгрыша Казахстанской премьер-лиги "Актобе" и шымкентский "Ордабасы".