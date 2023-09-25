  • 25 Сентября, 16:28
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Асан Жусупов стал новым главнокомандующим сухопутными войсками Казахстана

Сегодня, 09:58
АВТОР
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Акорда Сегодня, 09:58
Сегодня, 09:58
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Фото: Акорда

Назначен главнокомандующий сухопутными войсками Вооружённых сил РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Распоряжением Главы государства Жусупов Асан Куанышевич назначен главнокомандующим сухопутными войсками Вооруженных сил Республики Казахстан"

Напомним, ранее президент Казахстана снял с этой должности Марата Койбакова. 

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