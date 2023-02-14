Арыстанбек Мухамедиулы будет находиться под стражей ещё два месяца

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Бывшему министру культуры и спорта Арыстанбеку Мухамедиулы продлили срок нахождение под стражей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"13 февраля 2023 года специализированный межрайонный следственный суд города Астаны продлил срок нахождения под стражей подозреваемого Мухамедиулы А. на два месяца", — говорится в сообщении.

Напомним, его взяли под стражу 28 мая 2022 года.

Арыстанбека Мухымедиулы подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.

По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".

Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".

Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.

Под стражу взят также его бывший заместитель, работавший с Мухамедиулы в Нацмузее.