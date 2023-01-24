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Хищения в Нацмузее: Антикор задержал заместителя Арыстанбека Мухамедиулы
Бывшего заместителя генерального директора Национального музея Казахстана Алмаза Нуразхана задержали по делу в отношении экс-министра культуры и спорта, директора Национального музея Казахстана Арыстанбека Мұхамедиұлы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу антикоррупционного ведомства.
"В рамках проводимого расследования задержан бывший заместитель директора РГКП "Национальный музей РК" Нұразхан А.Ш., который в сговоре с А. Мұхамедиұлы и другими лицами участвовал в хищении вверенных бюджетных средств в сумме 221 миллион тенге, при реализации проекта международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира", - говорится в сообщении.
По данным Антикора, с санкции специализированного межрайонного следственного суда Астана он заключён под стражу на два месяца.
"Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия не подлежит разглашению", - отметили в агенстве.
Напомним, Арыстанбека Мухымедиулы подозревают в крупных хищениях в Нацмузее. Известно, что музей выплатил подрядной организации за проведение международной выставки "Шествие Золотого человека по музеям мира" 1,3 миллиарда тенге. Экспертное исследование установило, что фактическая стоимость работ составила 83,4 миллиона тенге.
По данным антикоррупционного ведомства, расследование проводится также по фактам хищения бюджетных средств, выделенных на проекты "Общегосударственное фотограмметрическое 3D-сканирование национальных сакральных объектов Казахстана и музейных фондов" и "Оцифровка Национальной цифровой киноколлекции Республики Казахстан".
Кроме того, проверяется причастность Арыстанбека Мухамедиулы к незаконной передаче в период нахождения в должности министра культуры и спорта в собственность родственников и аффилированных лиц РГКП "Республиканская школа высшего спортивного мастерства по водным и прикладным видам спорта", АО "Казак энциклопедиясы" и ТОО "Казахстанский научно-исследовательский институт культуры".
Предварительная сумма ущерба государству по расследуемым уголовным делам составляет порядка семи миллиардов тенге.
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