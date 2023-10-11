Арман Давлетяров сделал неожиданное признание на форуме "Отандастар" в Астане

В Астане на форуме "Отандастар", проходившем в новом формате, собралось около 200 этнических казахов, проживающих в разных странах мира. Все они – видные деятели, представители науки, образования, культуры, бизнеса, медиа, политики, общественных организаций и других сфер. Российский медиаменеджер Арман Давлетяров, который в этом году получил должность советника генерального директора ТРК президента Казахстана, и китайская актриса, режиссер Жанар Сагат рассказали журналисту BaigeNews.kz интересные факты о том, что их связывает с Казахстаном.

"Я никогда не скрывал и говорил об этом вслух – мен қарапайым қазақтың баласы, который родился в маленькой деревне. Моя мама – доярка, отец – тракторист. Что мне помогло достичь результатов, стать известным казахом в России, в СНГ – это любовь к нашей культуре, языку", - сказал он.

Арман Давлетяров родился в поселке Тамар-Уткуль Оренбургской области. Его родители по национальности казахи были сельскими тружениками. В семье казахские традиции хранила мама, она разговаривала с сыном на родном языке.

"Она говорила: балам, запомни, сен қазақсын. Ты всё время это должен помнить. По тебе будут судить не о нашей семье, не обо мне, по тебе, здесь в России, будут судить о целом народе. Сегодня я тоже самое говорю своим детям – вы не просто дети Давлетярова, вы представляете, хотите этого или не хотите, большой и великий казахский народ. Времена сегодня непростые. Вы видите, что происходит во всём мире. И как никогда мы, казахи, должны держаться вместе, чтить и хранить традиции, уважать друг друга, воспитывать наших детей в казахских традициях. Язык нужно учить не для того, чтобы ты на нем говорил, а для того, чтобы ты чувствовал свои корни", - сказал он.

"Мама принципиально всегда разговаривала только на казахском языке. Начиная с того, с какой ноги домой зайти, заканчивая көрісу, где сесть, кто первый должен начать кушать, бата. Я помню в детстве встаю, она говорит: кел, отыр, қайда кеттін? Бата ал, қолынды жу, кісілер оны көрсе, ұят болады ғой! То, что я сегодня стараюсь сделать по отношению к своим детям, и моё становление за пределами исторической родины, это, в первую очередь, благодаря основе, которая была – это традиции, любовь к своему народу, язык и, конечно же, любовь мамы", - добавил он.

Летом этого года старшие дети известного медиаменеджера провели каникулы в Боровом. Это было их первое в жизни посещение Казахстана.

"Спрашиваю: как вам, вы же в первый раз в Казахстане, с этой атмосфере? Они юрты строили, на лошадях катались, учили казахский. Они в восторге. Я очень хочу, чтобы они прониклись культурой, традициями. Одно дело – дома, мы показываем, учим, другое дело, когда они своими глазами видят", - говорит Давлетяров.

Режиссер и актриса из Китая Жанар Сагат тоже поделилась своими воспоминаниями из детства. Оказывается, родители воспитывали её в строгости.

"Сохранять в чужой стране культуру, знать свой язык – сложно, но нужно. Человеку прежде всего нужно знать, кто ты. Определить свою культуру, корни. После этого ты можешь изучать разные культуры, языки. Как мне удалось узнать свою культуру? В нашей семье этот вопрос поставлен на первый уровень. В детстве я плохо понимала смыл слов на казахском языке, но моя мама каждый вечер объясняла. Когда к нам приходили гости, они играли на домбре, говорили на казахском языке, читали стихотворения на казахском языке, и конечно, ты тоже хочешь стать частью всего этого, начинаешь стремиться знать язык", - сказала она.

Жанар Сагат родилась в китайском городе Урумчи. В 1994 году окончила режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Б. Мансурова). Её называют казашкой, которая стала режиссером в Китае.

Сагат сняла фильм о студенческом периоде жизни Мао Дзе Дуна. А её фильм "Закрытый турнир на рассвете" был высоко оценён в Китае и признан телесериалом 2017 года. Она не так часто бывает в Казахстане, и здесь на форуме ей удалось встретиться с подругой, с которой не вделась ещё со времён университета.

"Казахи из разных стран мира собрались, и у каждого свой богатый опыт. Лично для меня это мероприятие значимо тем, что я здесь встретила свою подругу. Мы дружили, когда учились в Москве. После этого много лет не виделись и здесь случайно встретились. И такое ощущение, будто этих лет между нами не было, без каких-либо пауз. Сразу начали на глубокие темы разговоры. Я тогда ещё слабо говорила по-русски, поэтому мы общались только на казахском языке, хотя моя подруга родом из Монголии, а я - из Китая", - сказала она.

Форум "Отандастар" проходил всего один день. Он организован специально для встречи с этническими казахами по поиску путей совершенствования взаимных контактов и вовлечения их в устойчивое развитие Казахстана.