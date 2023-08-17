  • 17 Августа, 18:47
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Арестован мужчина, напавший на блогера Асель Аскар в Алматы

Сегодня, 18:18
АВТОР
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Instagram / assel.askar Сегодня, 18:18
Сегодня, 18:18
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Фото: Instagram / assel.askar

Суд вынес решение по делу о нападении на казахстанскую актрису и блогера Асель Аскар в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Асель Аскар на своей странице в Instagram заявила, что в одном из фитнес-центров Алматы её несколько раз ударил мужчина, также он угрожал ей и оскорблял её. Блогер написала заявление в полицию.

На обидчика блогера составили адмиистративный протокол по факту мелкого хулиганства (часть 1 статьи 434 КоАП). Суд установил, что "в фитнес-клубе гражданин М. устроил скандал, выражался нецензурной бранью, проявляя неуважение к присутствующей клиентке А., нарушал общественный порядок и спокойствие граждан".

"На судебном заседании М. подтвердил факты, изложенные в материалах дела, и частично раскаялся в содеянном. Постановлением суда М. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 КоаП, и на него наложено административное взыскание в виде административного ареста на срок 15 суток", — сообщает специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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