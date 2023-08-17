Блогера Асель Аскар избил профессиональный борец
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Сегодня, 10:00Сегодня, 10:00
415Фото: из личного архива блогера
Известная блогерша Асель Аскар опубликовала на своей странице в Instagram серию сторис, в которых рассказала о конфликте в одном из фитнес-центров Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
По словам Асель Аскар, инцидент произошел в элитном фитнес-зале Алматы.
"Была сейчас в РОВД, провела там несколько часов, я и мой мобилограф написали заявление по инциденту произошедшему сегодня в фитнес клубе. К сожалению моей жизни, чести, достоинства на сегодняшний день поступают угрозы, я подверглась нанесению ряда ударов со стороны лица кавказской национальности который угрожал мне и оскорбляя мою маму запугал нас, что ему ничего не будет. Он большой человек, а я "казахская жалеп"", - сказала блогер.
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