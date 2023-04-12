Арест вице-министра Усерова: в Антикоре сообщили, в чём подозревают чиновника

Антикоррупционная служба проводит досудебное расследование в отношении должностных лиц акимата Алматы и других лиц по факту мошенничества в особо крупном размере, передаёт BaigeNews.kz.

"В ходе расследования выявлены нарушения порядка реализации коммунальной собственности (конфискованные по приговору суда 3 коттеджа и 2 квартиры) напрямую аффилированным физическим лицам по заведомо заниженной стоимости на основании ложных отчётов об оценке (стоимость объектов занижена в несколько раз). Ущерб государству в результате их преступных действий составил 819 миллионов тенге (разница в стоимости объектов недвижимости). Принятыми в ходе следствия мерами ущерб полностью возмещён", - сообщили в Антикоре.

Трое подозреваемых с санкции следственного суда помещены под домашний арест.

В соответствии со статьёй 201 Уголовно-процессуального Кодекса иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.

Ранее стало известно о том, что под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова.