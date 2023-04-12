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  • Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова
gov.kz Сегодня, 18:15
289
Сегодня, 18:15
289
Фото: gov.kz

Под домашний арест отправили вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова

Стало известно об аресте вице-министра национальной экономики РК Ильяса Усерова, передаёт BaigeNews.kz.  

В Агентстве по противодействию коррупции проводят досудебное расследование.

"Факт задержания подтверждаем, без подробностей, будет релиз позже", - заявили в пресс-службе ведомства.

Завесу тайны приоткрыли в суде.

"10 апреля в Специализированный межрайонный следственный суд Алматы поступило ходатайство руководителя МСОГ Агенства РК по противодействию коррупции о применении меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого И. Усерова сроком на два месяца, согласованное заместителем прокурора Алматы. Ходатайство удовлетворено. В отношении подозреваемого применена мера пресечения сроком на два месяца, то есть до 10 июня 2023 года", - сообщили в пресс-службе специализированного межрайонного следственного суда Алматы.

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Сегодня, 18:15
289
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