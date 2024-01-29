Арест продлили экс-министру юстиции Казахстана Бекетаеву
Сегодня, 17:16
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Сегодня, 17:16Сегодня, 17:16
103Фото: Qazcontent
Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест ещё на месяц – до 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.
"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.
Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.
Бывшего министра юстиции задержали при попытке скрыться из страны.
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