Арест продлили экс-министру юстиции Казахстана Бекетаеву

Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест ещё на месяц – до 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года", – говорится в сообщении.

Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг.

Бывшего министра юстиции задержали при попытке скрыться из страны.