  • 29 Января, 17:50
  • BAIGENEWS

Арест продлили экс-министру юстиции Казахстана Бекетаеву

Сегодня, 17:16
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Qazcontent Сегодня, 17:16
Сегодня, 17:16
103
Фото: Qazcontent

Бывшему министру юстиции Казахстана Марату Бекетаеву продлили арест ещё на месяц – до 21 февраля, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.

"Специализированным межрайонным следственным судом Астаны санкционировано продление меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении подозреваемого Бекетаева М. до 21 февраля 2024 года", – говорится  в сообщении.

Напомним, Бекетаев задержан сотрудниками Антикоррупционной службы. Его подозревают в лоббировании интересов аффилированной компании путём заключения ежегодных контрактов на оказание заведомо не требующихся услуг. 

Бывшего министра юстиции задержали при попытке скрыться из страны.

 

Самое читаемое

Наверх