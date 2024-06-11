Апелляционные жалобы Бишимбаева и Байжанова переданы на рассмотрение судье

Апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова передали на рассмотрение судье, передаёт BaigeNews.kz.

"11 июня материалы передали судье", - сообщается на сайте суда.

Ранее сообщалось, в интересах Куандыка Бишимбаева будет подано сразу четыре апелляционные жалобы. Об этом заявил один из адвокатов, защищавший экс-министра нацэкономики во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.

Бахытжан Байжанов подал апелляцию на решение суда.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Суд признал Куандыка Бишимбаева виновным и назначил ему 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Второму подсудимому Бахытжану Байжанову, обвиняемому в укрывательстве преступления, суд назначил четыре года тюрьмы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.