Апелляционные жалобы Бишимбаева и Байжанова переданы на рассмотрение судье
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Апелляционные жалобы Куандыка Бишимбаева и Бахытжана Байжанова передали на рассмотрение судье, передаёт BaigeNews.kz.
"11 июня материалы передали судье", - сообщается на сайте суда.
Ранее сообщалось, в интересах Куандыка Бишимбаева будет подано сразу четыре апелляционные жалобы. Об этом заявил один из адвокатов, защищавший экс-министра нацэкономики во время суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой.
Бахытжан Байжанов подал апелляцию на решение суда.
В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Астаны огласили приговор по громкому делу об убийстве с особой жестокостью жены экс-министра Бишимбаева Салтанат Нукеновой. Суд признал Куандыка Бишимбаева виновным и назначил ему 24 года лишения свободы в колонии максимальной безопасности. Второму подсудимому Бахытжану Байжанову, обвиняемому в укрывательстве преступления, суд назначил четыре года тюрьмы. Дело рассматривалось с участием присяжных заседателей.
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