Дело Бишимбаева: Судья огласила приговор

Судья Айжан Кульбаева огласила приговор в отношении подсудимого экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве супруги Салтанат Нукеновой, передаёт BaigeNews.kz.

Суд присяжных вынес свой вердикт в отношении К.Бишимбаева, согласно которому он признан виновным. Ему назначили 24 года лишения свободы.

"Суд приговорил Бишимбаева Куандыка Валихановича признать виновным в совершении уголовных правонарушения, предусмотренных пунктом 1 ч.2 статьи 110, пунктом 5 ч.2 статьи 99 Уголовного Кодекса РК и назначить ему наказание по пункту 1 ч.2 статьи 110 УК РК - 7 лет лишения свободы, по пункту 5 ч.2 статьи 99 УК - 20 лет лишения свободы. По совокупности преступлений путем частичного сложения наказания окончательно назначить Бишимбаеву 24 года лишения свободы", - зачитала приговор судья.

Вопрос о размере наказания также решен присяжными заседателями и судьей путем открытого голосования, большинством голосов.

В соответствии с вердиктом и приговором вина подсудимых доказана в полном объеме. Показания потерпевшего, свидетелей, аудио-видео материалы, заключения экспертиз и иные материалы уголовного дела, исследованные в ходе судебного процесса, были учтены присяжными.

Ранее в суде огласили список вопросов, на которые ответили присяжные заседатели.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в ресторане "Бао" в Астане.

Напомним, Куандык Бишимбаев обвинялся по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).