Бахытжан Байжанов подал апелляцию на решение суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой
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Один из осуждённых по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подал апелляционную жалобу на приговор, передаёт BaigeNews.kz.
С вердиктом суда не согласен родственник экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.
Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев подтвердил, что апелляция подана 27 мая.
Напомним, вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.
Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.
Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов считает, что Байжанов получил мягкое наказание.
Защитник обвиняемого Бахытбека Байжанова Алибек Секеров, комментируя решение судьи, сообщил, что он с ним не согласен.
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