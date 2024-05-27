Бахытжан Байжанов подал апелляцию на решение суда по делу об убийстве Салтанат Нукеновой

Один из осуждённых по делу об убийстве Салтанат Нукеновой подал апелляционную жалобу на приговор, передаёт BaigeNews.kz.

С вердиктом суда не согласен родственник экс-министра нацэкономики Куандыка Бишимбаева - Бахытжан Байжанов.

Адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев подтвердил, что апелляция подана 27 мая.

Напомним, вердикт по громкому делу огласили 13 мая. Экс-министра Куандыка Бишимбаева приговорили к 24 годам заключения. Его родственника Бахытжана Байжанова - к четырём годам.

Адвокаты потерпевшей стороны и брат убитой девушки согласились с приговором суда. С заявлением также выступили прокуроры.

Отец Салтанат Нукеновой Амангельды Нукенов считает, что Байжанов получил мягкое наказание.

Защитник обвиняемого Бахытбека Байжанова Алибек Секеров, комментируя решение судьи, сообщил, что он с ним не согласен.