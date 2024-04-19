Антитеррористические учения пройдут в Алматы

20 апреля в Медеуском районе Алматы, во Дворце Республики по адресу: пр. Достык, 56 с 05.00 до 10.00 пройдут плановые антитеррористические учения, передает BaigeNews.kz.

Цель учения — отработка навыков взаимодействия при возникновении угроз террористического характера в местах массового скопления людей.

Учебные задачи направлены на совершенствование механизма пресечения акта терроризма на объектах массового скопления людей.

"Информируем, что в период проведения учений будут предусмотрены меры ограничения. В этой связи призываем граждан с понимаем отнестись к проводимым мероприятиям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования служащих государственных органов, задействованных в проведении учений", — указывается в сообщении, опубликованном на сайте Антитеррористического центра Республики Казахстан.

Ранее в Актау сотрудники КНБ задержали местного жителя по подозрению в приготовлении к акту терроризма. Дома у него нашли компоненты для изготовления взрывного устройства и другие вещественные доказательства.