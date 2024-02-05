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Антикор начал расследование в отношении сотрудников Минэкологии Казахстана

Сегодня, 18:37
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baigenews.kz/Арман Мухатов Сегодня, 18:37
Сегодня, 18:37
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Фото: baigenews.kz/Арман Мухатов

Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц, передаёт BaigeNews.kz.

Иную информацию в рамках статьи 201 УПК РК в ведомстве разглашать не стали.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы задержании одного из вице-министров экологии и природных ресурсов.

 

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