Антикор начал расследование в отношении сотрудников Минэкологии Казахстана

Антикоррупционная служба по Астане проводит досудебное расследование в отношении работников Министерства экологии и природных ресурсов РК и других лиц, передаёт BaigeNews.kz.

Иную информацию в рамках статьи 201 УПК РК в ведомстве разглашать не стали.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы задержании одного из вице-министров экологии и природных ресурсов.