Аналитики назвали срок наступления рецессии в экономике США

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Столкнуться с рецессией и ростом безработицы США могут в следующие 12 месяцев

США в следующие 12 месяцев могут столкнуться с рецессией и ростом безработицы. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на опрошенных экономистов, передаёт BaigeNews.kz.

Издание отмечает, что экономический спад в указанном периоде наступит в Соединенных Штатах с вероятностью в 63 процента, хотя с июля 2020 года этот показатель никогда не превышал 50 процентов.

Как пишет газета, в июле экономисты сообщали, что ВВП США вырастет на 0,8 процента в годовом исчислении в первом квартале 2023 года и на один процент во втором квартале, однако теперь они уверены, что ВВП страны ожидает снижение сначала на 0,2 процента, а затем на 0,1 процента.

"Прогнозы на 2023 год становятся все более мрачными", — пишет WSJ.

По данным экспертов, негативное влияние экономического спада в стране скажется и на рынке труда. Согласно прогнозам, число рабочих мест в несельскохозяйственном секторе будет сокращаться в среднем на 34 тысячи в месяц во втором квартале 2023 года и на 38 тысяч в месяц в третьем квартале. Отмечается, что экономические прогнозы основаны на анализе действий Федеральной резервной системы Соединенных Штатов.

Эксперты усомнились в том, что ФРС сможет и дальше повышать процентную ставку для борьбы с инфляцией, не провоцируя при этом рост безработицы и экономический спад.