Американские военные сообщили о ракетном ударе по радару в Йемене
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что около двух часов назад американские войска нанесли удар по радиолокационной станции, которую использовали хуситы. Как сообщили военные, удар был нанесён ракетами "Томагавк" с борта эсминца USS Carney. В заявлении сказано, что цель была поражена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.
"Этот удар был нанесен эсминцем Carney с использованием наземных ударных ракет „Томагавк“ и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие", — говорится в заявлении, опубликованном на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.
Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что военная авиация нанесла новый удар по столице страны — городу Сана.
Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что взрывы были слышны в северной части столицы.
Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали совместную операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпаниям облетать воздушное пространство над Йеменом.