Американские военные сообщили о ракетном ударе по радару в Йемене

Центральное командование Вооруженных сил США заявило, что около двух часов назад американские войска нанесли удар по радиолокационной станции, которую использовали хуситы. Как сообщили военные, удар был нанесён ракетами "Томагавк" с борта эсминца USS Carney. В заявлении сказано, что цель была поражена, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу Би-би-си.

"Этот удар был нанесен эсминцем Carney с использованием наземных ударных ракет „Томагавк“ и стал продолжением ударов, нанесенных 12 января с целью ухудшить возможности хуситов атаковать морские суда, в том числе коммерческие", — говорится в заявлении, опубликованном на странице Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) в соцсети X.

Ранее йеменский телеканал Al Masirah сообщил, что военная авиация нанесла новый удар по столице страны — городу Сана.

Ливанский телеканал Al Mayadeen сообщает, что взрывы были слышны в северной части столицы.

Напомним, Соединенные Штаты Америки и Великобритания начали совместную операцию против правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы). Авиационная администрация Казахстана рекомендовала авиакомпаниям облетать воздушное пространство над Йеменом.