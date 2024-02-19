Американская компания стала собственником локомотивосборочного завода в Казахстане

Американская компания Wabtec теперь полностью контролирует акции локомотивосборочного завода АО "Локомотив құрастыру зауыты" в Казахстане, став его единоличным владельцем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Railway Supply.

Сообщается, что Wabtec владела половиной акций ЛКЗ в паритете с АО "Трансмашхолдинг", но в октябре-декабре прошлого года приобрела еще 50% акций за 81 миллион долларов.

Отмечается, что это произошло сразу после подписания в ноябре 2023 года меморандумов о взаимопонимании в Казахстане.

Ожидается, что прибыль Wabtec от поставок техники в Казахстан составит два миллиарда долларов, а АО "НК "Казахстан темир жолы" сможет обновить 15% своего парка локомотивов, взяв взаймы 900 миллионов долларов у американского Citibank для покупки 240 локомотивов Wabtec.

В марте 2023 года руководство компании Wabtec сообщало об инвестициях в расширение производства локомотивов в Астане, что позволит увеличить мощность завода практически в два раза.

Президент и главный исполнительный директор Wabtec Рафаэль Сантана на встрече с главой государства Касым-Жомартом Токаевым в Нью-Йорке проинформировал о прорабатываемых инвестиционных проектах по запуску в Казахстане производства локомотивов, использующих водородные технологии, и их комплектующих, созданию инжинирингового центра и трансферту технологий.